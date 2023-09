Arqueólogos descobrem canoa de 2.500 anos em lago na Suíça - Barco da Idade do Ferro foi descoberto em lago no norte do país, quase completo e em estado de conservação "notavelmente bom".Uma canoa quase completa da época da Primeira Idade do Ferro, há cerca de 2.500 anos, foi descoberta no lago Neuchâtel, no norte da Suíça, informou a televisão nacional RTS.

O barco foi encontrado nas proximidades da localidade de Neto, em estado de conservação "notavelmente bom", afirmaram os arqueólogos responsáveis ??pela descoberta.

A canoa, feita com um único tronco de madeira, tem cerca de 12 metros de comprimento e estava localizada a 3,5 metros de profundidade, num banco de areia na margem norte do lago, o terceiro maior em extensão da Suíça.