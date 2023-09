Ciência cultiva embrião de laboratório sem esperma ou óvulo

Para o cientista responsável pelo estudo "é essencial misturar os tipos certos de células no início [do experimento], ou seja, que são capazes de se especializar em qualquer tipo de célula no seu desenvolvimento. Uma vez feito isso, o próprio modelo embrionário diz: 'vá em frente'", explica.

Um dilema ético na pesquisa com embriões

Até agora, os pesquisadores não conseguiam analisar o período inicial do desenvolvimento humano sem colocar em risco uma vida. Portanto, os experimentos estavam sempre restritos aouso de embriões de animais.

O novo estudo vai possibilitar a investigação de estágios do desenvolvimento embrionário humano inicial. Para isso, será necessário estabelecer o status desses embriões de laboratório e se eles devem ser equiparados aos embriões naturais.

Além do Instituto Weizmann, há outras equipes trabalhando nesse campo em uma "competição científica" com controvérsias sobre quem está à frente. Em 2021, quando a bióloga de células-tronco Magdalena ?ernicka-Goetz, da Universidade de Cambridge, anunciou o primeiro modelo de embrião humano em laboratório, suas descobertas foram criticadas por parte da mídia, que chegou a fazer comparações com Frankenstein ou dizer que ela "estava brincando de Deus".