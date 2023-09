Como ficou a troca de ministérios do governo Lula - Para consolidar base de apoio no Congresso, presidente convidou os deputados Fufuca e Costa Filho, marcando a entrada no primeiro escalão do Republicanos e do PP, partidos do Centrão que apoiaram a campanha de Bolsonaro.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o convite aos deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para assumirem os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente. O anúncio foi oficializado na noite desta quarta-feira (06/09) em nota divulgada pelo Palácio do Planalto após uma reunião entre o presidente, os parlamentares convidados e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

As negociações vinham ocorrendo há meses e marcam a entrada no primeiro escalão do governo das siglas Republicanos e Partido Progressista (PP) -, este último tendo como principal expoente o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

As duas legendas, integrantes do chamado Centrão, fizeram parte da coligação com o PL de Jair Bolsonaro para reeleição à Presidência, em 2022. Os novos ministros devem tomar posse após o retorno de Lula da cúpula do G20, na Índia.