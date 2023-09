Está tudo bem em não ingressar na universidade - Optar por não seguir no ensino superior não é necessariamente um problema, desde que decisão seja tomada com pleno conhecimento sobre opções disponíveis e direitos.Desde meados de 2016, eu tenho contato direto, através de um projeto social que visa democratizar o acesso ao ensino superior, com jovens do ensino médio público. Até 2020 esse contato era com jovens da minha região e, desde então, com estudantes de todo o país.

Confesso que precisei amadurecer muito o meu posicionamento e dosar minhas palavras para respeitar os desejos deles em relação a querer ou não ingressar na universidade.

Muito naturalmente eu caia em um discurso de que todos deveriam ingressar em uma. Em minha defesa: eu estava tão encantado com tudo o que eu via na USP, com as oportunidades que recebia e com as experiências que vivenciava, que eu nutri dentro de mim um sentimento muito grande e latente de compartilhar com jovens de origens como a minha, de baixa renda e de bairros de periferia, todo aquele maravilhoso universo.