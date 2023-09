Igreja escondeu judeus dos nazistas em Roma, aponta pesquisa

A capital italiana foi ocupada pelos nazistas por nove meses entre 1943 e 1944. Nesse período, segundo o comunicado, cerca de 2.000 judias e judeus – de um total de 10.000 a 15.000 que viviam na cidade – foram deportados e assassinados.

Aproximadamente 8.000 judeus italianos perderam a vida no Holocausto.

Antes mesmo da ocupação nazista, em 1938, o regime fascista de Benito Mussolini introduziu leis antissemitas que impuseram a segregação da população judaica local.

Papel controverso da Igreja Católica na Segunda Guerra

O papel da Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) continua controverso. O Papa Pio 12, que comandou a instituição de 1939 a 1958, foi acusado por críticos de agir com indiferença ao Holocausto e silenciar sobre os malfeitos de Hitler e Mussolini. Já seus apoiadores afirmam que o homem agia nos bastidores para salvar judeus e outros perseguidos.

Pesquisadores só tiveram acesso aos arquivos do Vaticano sobre o mandato de Pio 12 em 2020. Um livro publicado nos Estados Unidos em 2022 por David Kertzer – intitulado "The Pope at War" (O Papa em Guerra) – sugere, com base nesses arquivos, que as vidas judaicas que a Santa Sé mais se empenhou em salvar eram daqueles que haviam se convertido ao catolicismo ou que eram filhos de casamentos inter-religiosos.