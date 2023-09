Junta militar nomeia primeiro-ministro no Gabão - Raymond Ndong Sima já integrou o gabinete do presidente deposto, Ali Bongo Ondimba, antes de tornar-se seu mais ferrenho opositor. Militares dizem que Bongo está "livre" para deixar o país para exames médicos.Na sequência do golpe de Estado no Gabão levado a cabo em 30 de agosto, militares líderes do movimento anunciaram nesta quinta-feira (07/09) a nomeação de Raymond Ndong Sima, 68, para o cargo interino de primeiro-ministro.

Mais proeminente opositor do presidente deposto Ali Bongo Ondimba, 64, Sima deteve o mesmo cargo entre os anos de 2012 e 2014, durante o governo de Bongo, de quem se tornaria adversário ferrenho mais tarde.

Sima disputou as eleições contra Bongo em 2016 e 2023, mas foi mal votado na última delas. A vitória de Bongo foi questionada, ensejando o golpe militar.