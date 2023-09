Quase toda a população da Europa respira ar poluído

Em meados de fevereiro de 2023, muitas cidades do Vale do Pó, no norte da Itália, estavam cobertas pela poluição. As regiões da Lombardia e do Vêneto foram especialmente afetadas. A concentração média diária de PM 2,5 em cidades como Milão, Pádua e Verona ultrapassou os 75 microgramas por metro cúbico, segundo os cientistas do Copernicus.

A geografia tem parte da culpa: a região é cercada por montanhas, e a poluição gerada pelo tráfego intenso, pela indústria, pelas emissões agrícolas e pelo aquecimento residencial fica retida na área.

Estudos mostram que milhares de pessoas morrem prematuramente todos os anos devido a doenças relacionadas com a poluição.

Um estudo publicado na revista científica The Lancet utilizou dados de poluição de 2015 para estimar que cerca de 10% das mortes em cidades como Milão poderiam ser evitadas se as concentrações médias de PM 2,5 diminuíssem cerca de 10 microgramas por metro cúbico.

Se as principais cidades da Europa conseguissem atingir a meta de 5 microgramas por metro cúbico, cem mil mortes relacionadas à poluição poderiam ser evitadas todos os anos, segundo os responsáveis pelo estudo.

Mas esse não é o rumo que o Vale do Pó está tomando. "Além de termos uma situação geográfica negativa, temos feito exatamente o oposto do que deveríamos fazer", observa a advogada Anna Gerometta, presidente da ONG Cittadini per l'Aria, que defende políticas mais rigorosas de qualidade do ar na Itália.