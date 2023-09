A controversa munição de urânio que EUA prometeram à Ucrânia

No entanto, até agora, apenas Washington admitiu ter utilizado esta munição – em operações militares no Iraque, na ex-Iugoslávia, no Afeganistão e na Síria. Só durante a Guerra do Iraque, em 2003, centenas de toneladas de munição de urânio foram disparadas.

Diferentemente das armas biológicas, dos agentes de guerra química, das minas antipessoais ou das bombas de fragmentação, as munições de urânio não são proibidas. Não existe nenhum acordo internacional que proíba explicitamente a utilização de urânio empobrecido. No entanto, os especialistas alertam para as possíveis consequências a longo prazo do urânio libertado em grandes quantidades.

Há risco de radiação na área da guerra?

O urânio empobrecido dificilmente pode irradiar diretamente as pessoas nas suas imediações: a sua radioatividade é cerca de 40% mais fraca do que a do urânio natural e a radiação geralmente não consegue penetrar na pele e nas roupas.

A uma distância de um metro, um quilograma de urânio empobrecido produz uma dose anual de radiação que corresponde a cerca de um terço da exposição natural à radiação. No entanto, mesmo essa radiação a curta distância e durante um longo período de tempo pode danificar o material genético e causar câncer.

Ainda mais perigoso é que as pessoas podem ingerir o pó de urânio através do trato respiratório, alimentos ou feridas. Como outros metais pesados, o urânio é quimicamente tóxico e pode causar sérios danos aos órgãos internos.