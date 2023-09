Alemanha abriga quase 3,3 milhões de refugiados, maior número desde 1950

O número inclui refugiados, refugiados de guerra, solicitantes de asilo e tolerados — pessoas que tiveram processo de deportação negado, mas que não pode retornar ao país de origem por vários motivos, como ameaça de guerra ou de prisão, gravidez ou doença grave, ou por estar estudando ou em treinamento profissional na Alemanha.

Segundo o partido A Esquerda, o número é o maior contingente registrado no país desde os anos 1950. A resposta do ministério do Interior a Clara Bünger, integrante do Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão), ressalta que muitos desses refugiados vivem na Alemanha há anos, ou mesmo décadas.

A quantidade de refugiados da Ucrânia cresceu pouco em seis meses: 29 mil entraram no país. Com isso, o grupo soma agora cerca de um milhão de pessoas. Embora o total de ucranianos que emigraram para a Alemanha tenha sido muito maior do que esse montante, uma parcela já retornou ao país de origem, alega o governo alemão.

Os solicitantes de asilo e os que pediram a admissão no país por razões humanitárias, como, por exemplo afegãos, representam uma pequena parcela dos migrantes: 4 mil pessoas.

Mesmo sem asilo, impossibilitados de voltar