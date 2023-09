Grupo Wagner pode ser classificado como terrorista?

No Reino Unido, a classificação de uma organização como terrorista torna ilegal qualquer tipo de apoio ao grupo militar privado. Correligionários que, por exemplo, organizem reuniões para os membros do Wagner, providenciem suporte financeiro ou logístico, ou que divulguem os símbolos do grupo publicamente estão sujeitos a multas e penas de mais de 14 anos de prisão.

O Estado pode ainda confiscar as propriedades que pertencem ao Grupo Wagner. O Reino Unido, assim como outros países e organizações internacionais, já aplicaram sanções à empresa paramilitar e a Prigozhin, incluindo o congelamento de ativos financeiros. No futuro, integrantes e apoiadores do Grupo Wagner poderiam ter mais dificuldades para adquirir fundos no país, pois essa atividade poderia motivar processos criminais.

A classificação como terrorista cria uma base legal para que as vítimas do Grupo Wagner possam processá-lo em tribunais no Reino Unido, ainda que os crimes não tenham sido cometidos em solo britânico.

Banimento em outros países

Mesmo antes de a Rússia lançar a ofensiva em larga escala contra a Ucrânia, o Grupo Wagner já estava no radar de organizações internacionais de direitos humanos por supostos crimes de guerra em áreas do Oriente Médio e da África. Em 2020, os Estados Unidos e a União Europeia aplicaram sanções contra Prigozhin e seu exército particular por lutarem ao lado do general Haftar na Líbia.

No início de 2023, os Estados Unidos caracterizaram o Grupo Wagner como "organização criminosa transnacional". Na esteira dessa decisão, outros governos passaram a adotar esforços semelhantes para classificar o grupo como organização terrorista.