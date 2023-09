Hong Kong registra o maior volume de chuvas de 140 anos

"As fortes chuvas causarão inundações repentinas", alertou a agência meteorológica. "Os habitantes que vivem perto dos rios devem estar atentos às condições meteorológicas e abandonar as suas casas" em caso de cheias, acrescentou. Até ao momento não houve vítimas.

Aulas suspensas

"Estou muito preocupado com as graves inundações em várias áreas afetadas de Hong Kong", escreveu esta manhã o chefe do executivo de Hong Kong, John Lee, na sua conta no Facebook, apelando à população para que permaneça em locais protegidos e afirmando que vários departamentos governamentais estão tomando medidas para ajudar as áreas afetadas.

As autoridades anunciaram que as aulas nas escolas foram "suspensas devido a condições extremas" e que os serviços de carga na fronteira da cidade com a vizinha Shenzhen, a capital tecnológica da China, foram interrompidos.

O serviço de transporte público de Hong Kong também sofreu com a situação, e algumas linhas de metrô não funcionaram adequadamente ao longo do seu percurso.

Segundo a agência meteorológica, estas precipitações intensas estão relacionadas com a baixa pressão atmosférica deixada pela passagem do tufão Haikui. Na semana passada, o sudeste da China foi atingido pelos tufões Saola e Haikui.