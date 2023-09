Lavrov na cúpula do G20 evidencia autoisolamento de Putin - Depois de não viajar à África do Sul para a cúpula do Brics, presidente russo se ausenta também da reunião do G20 na Índia e envia seu ministro do Exterior para representá-lo. O que realmente está por trás disso?Na Rússia, não existe a figura do vice-presidente, embora possa parecer que o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, desempenhe papéis semelhantes - ao menos no que diz respeito à política externa.

Na cúpula do G20 na Índia, neste fim de semana, Moscou não estará representada pelo presidente Vladimir Putin, mas, sim, pelo chefe da diplomacia de seu governo. Há algumas semanas, Lavrov também representou o líder russo no encontro dos países do Brics, na África do Sul.

Analistas já suspeitavam que Putin não viajaria à África do Sul, primeiramente, pelo medo de ser preso. Há alguns meses, o Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiu uma mandado de prisão contra o ele.