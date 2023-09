MP espanhol denuncia dirigente de futebol por beijo forçado - Caso Justiça autorize a abertura de processo contra Luis Rubiales, cartola responderá por agressão sexual e coerção da atacante Jenni Hermoso, que teria sido pressionada a sair em defesa dele após escândalo no Mundial.Dois dias após a jogadora Jenni Hermoso apresentar uma queixa criminal contra Luis Rubiales, presidente afastado da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por tê-la beijado à força após a final do Mundial Feminino de Futebol, procuradores da Justiça espanhola anunciaram nesta sexta-feira (08/09) que denunciaram o cartola por agressão sexual e coerção perante o Supremo Tribunal do país.

A formalização da queixa por parte de Hermoso era um pré-requisito necessário à ação da Promotoria.

O caso aconteceu em 20 de agosto, após a Espanha vencer a Inglaterra e conquistar o título de campeã. Durante a cerimônia de entrega das medalhas em Sidney, na Austrália, Rubiales segurou Hermoso pela cabeça com as duas mãos e tascou-lhe um beijo.