Polícia apura incêndio que paralisou trens na Alemanha - Autoridades acreditam tratar-se de um ato político. Grupo de extrema-esquerda reivindicou autoria em carta anônima. Várias linhas com saída e chegada em Hambugo foram canceladas e outras transferidas.A polícia alemã apura se o incêndio que atingiu o corredor ferroviário que liga Berlim e Hamburgo, no norte da Alemanha, teve motivação política. O fogo foi deflagrado na madrugada desta sexta-feira (08/09). Para os investigadores, o ataque foi intencional.

Os autores do crime incendiaram três pontos por onde passam cabos elétricos da rede ferroviária em Hamburgo, o que comprometeu a operação dos trens de passageiros. Os focos foram detectados entre 2h30 e 3h40 (horário local). Os investigadores procuram por testemunhas que possam contribuir para elucidar o caso.

De acordo com a Deutsche Bahn (DB), empresa ferroviária estatal, tanto as linhas de trens regionais quanto as de trens rápidos foram afetadas pelo ataque. Ao todo, 11 viagens foram canceladas e 19 foram remanejadas para outros itinerários, o que provocou atrasos de até um hora.