Relevância do G20 é posta à prova com ausência de Xi Jinping - Alguns analistas acreditam que ausência de presidente chinês em evento sediado em Nova Déli se deve a relação estremecida com a anfitriã Índia. Outros avaliam que a postura de indiferença é dirigida ao próprio G20.A decisão do presidente chinês, Xi Jinping, de não participar da cúpula do G20, em Nova Déli neste fim de semana provavelmente irritou os líderes da Índia, ainda que eles não tenham se pronunciado sobre o assunto.

Alguns analistas veem o fato de Pequim ter enviado o primeiro-ministro Li Qiang no lugar de Xi como prova do longo caminho ainda a ser percorrido para quebrar o gelo entre as duas potências asiáticas, cujas relações estão há muito estremecidas. Um membro veterano do partido governista do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, chegou a questionar se o desdém não revelaria um certo ressentimento da China diante do crescimento econômico da Índia.

Outros avaliam que a postura de indiferença — a primeira vez que um presidente chinês não comparece a uma cúpula do G20 desde 2008 — foi dirigida ao próprio grupo. Afinal, Xi participou da conferência dos países emergentes do Brics na África do Sul no mês passado.