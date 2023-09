Líderes do G20 aprovam texto condenando guerra na Ucrânia

Um representante do governo da Índia no G20 disse que o país anfitrião do encontro trabalhou "muito próximo" do Brasil, África do Sul e Indonésia para obter um consenso sobre os termos abordando a guerra na Ucrânia no documento.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse que a China, principal aliado da Rússia, apoiou o resultado. "Diferentes pontos de vista e interesses estavam em jogo, mas nós conseguimos encontrar um terreno comum em todas as questões", disse ele durante entrevista coletiva.

Lula cobra países ricos contra aquecimento global

No seu discurso de abertura na cúpula do G20 neste sábado, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou dos países ricos financiamentos para o combate contra as mudanças climáticas, especialmente para os que estão em desenvolvimento.

Segundo Lula, os países mais ricos, que contribuíram "historicamente” mais para o aquecimento global, devem arcar com os maiores custos para combater o problema. A reunião fez parte da sessão intitulada "Um planeta Terra”

O presidente exemplificou que as mudanças climáticas, neste momento, afetam o estado do Rio Grande do Sul, com a passagem de um ciclone que deixa desabrigados e mortos. Ele pontuou ainda que os efeitos da mudança do clima têm mais consequências para grupos vulnerabilizados. "São os mais pobres, mulheres, indígenas, idosos, crianças, jovens e migrantes, os mais impactados.”