Os desafios que o Brasil enfrentará à frente do G20 - País assume pela primeira vez presidência rotativa do grupo. Especialistas avaliam que, além de guerra na Ucrânia, alto endividamento de economias emergentes e fragmentação geopolítica serão temas de peso neste período.A partir de dezembro, o Brasil assumirá a presidência rotativa do G20 pela primeira vez. Durante a cúpula do grupo, que começa neste sábado (09/09), em Nova Delhi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá da Índia formalmente a missão de presidir o G20 no próximo mandato e fará o discurso de encerramento do evento.

O alto endividamento de economias emergentes, a fragmentação geopolítica global e a guerra na Ucrânia devem ser os desafios que o Brasil enfrentará enquanto estiver à frente do G20, na opinião de especialistas ouvidos pela DW. O combate à desigualdade, à fome e o desenvolvimento sustentável no mundo devem ainda serem os temas-chave ao longo deste período, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, detalhou num evento nesta quarta-feira.

Ao ser questionado sobre o impacto da chegada de Lula à presidência rotativa do G20 em relação ao conflito no Leste europeu, Mauro Viera afirmou que o governo brasileiro condenou a invasão da Rússia à Ucrânia, inclusive em foros internacionais, no entanto, busca um caminho para a paz.