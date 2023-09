Terremoto deixa mais de 600 mortos no Marrocos - Sismo de magnitude 6,8 atingiu o centro do Marrocos, com epicentro próximo à cidade turística de Marrakech. Abalo também foi sentido na vizinha Argélia e até em Portugal.Ao menos 632 pessoas morreram e 329 ficaram feridas, 51 das quais em estado grave, em consequência de um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter ocorrido no Marrocos na noite desta sexta-feira, com epicentro registrado a 60 quilômetros a sudoeste de Marrakech.

Segundo balanço do governo marroquino divulgado neste sábado (09/09), foram registradas mortes nas províncias e cidades de Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant.

O terremoto também foi sentido nas cidades costeiras de Rabat, Casablanca e Essaouira, bem como na vizinha Argélia, Espanha e até em Portugal.