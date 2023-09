União Africana vira membro permanente do G20

Com isso, a União Africana deixa de ser organização internacional convidada e passa a ter o mesmo status da União Europeia, que até então era o único bloco regional membro pleno do grupo. Outros 19 países integram o G20, fórum econômico que reúne as maiores economias do mundo, representando 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e aproximadamente dois terços da população do planeta.

A entrada da União Africana era encampada por Modi, que propôs a adesão do bloco em junho a G20, e representa uma vitória política para o indiano, que tenta emplacar a si mesmo como líder do Sul Global.

África sub-representada em fóruns internacionais

A proposta foi endossada por representantes da UE e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nesta semana, o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, já havia declarado que a "África está sub-representada nas atuais estruturas internacionais".

Até então, a África do Sul era o único país do continente no G20 – além de Brasil, Índia e UE, fazem parte do fórum, ainda: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Bloco deve cobrar acesso a recursos financeiros