Cartola acusado de beijar jogadora à força renuncia - Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales foi criticado internacionalmente por beijar Jenni Hermoso na cerimônia que sagrou a seleção campeã do Mundial Feminino. "Tenho fé na verdade", diz em carta.Afastado de suas funções pela Fifa e enfrentando uma denúncia do Ministério Público espanhol por agressão sexual e coerção por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso após a final do Mundial Feminino de Futebol, o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, anunciou neste domingo (10/09) sua saída do cargo.

"Vou fazer [me demitir], sim, porque não quero continuar meu trabalho", disse Rubiales em entrevista ao programa de televisão britânico Piers Morgan Uncensored. "Minha família e amigos me dizem que tenho que focar na minha dignidade e seguir minha vida, que se não fizer isso vou prejudicar as pessoas que me são queridas e o esporte que eu amo."

A renúncia, segundo a imprensa espanhola, foi comunicada oficialmente por carta ao presidente interino da federação. No texto, o dirigente também abdica do cargo de vice-presidente da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), e se diz vítima de uma campanha "desproporcional".