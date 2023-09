Lula recebe a presidência do G20 ao final da cúpula na Índia - Em discurso, presidente apresentou suas três prioridades no comando do grupo: combate à desigualdade e à fome, combate às mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança internacional.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste domingo (10/09) do premiê indiano, Narendra Modi, a presidência do G20 e apresentou as três prioridades da agenda brasileira no comando do grupo: o combate à desigualdade e à fome, o combate às mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança internacional.

A passagem simbólica da liderança do bloco foi feita ao final da 18ª cúpula do G20. O Brasil só assumirá o posto em 1º de dezembro.

“Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz ‘Construindo um mundo justo e um planeta sustentável’”, afirmou Lula. Ele anunciou que serão criadas duas forças-tarefas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.