Seleção alemã no fundo do poço após vexame contra o Japão

"Queremos ver a equipe ativa, manter a intensidade elevada e, finalmente, recuperar confiança", disse o técnico de 58 anos. Ele se mostrou confiante e de bom humor nos dias que antecederam a partida contra o Japão. Pouco antes do início do jogo, tirou fotos e atendeu a um ou outro pedido de selfie dos torcedores.

Nova dupla de líderes com Kimmich e Gündogan

Naquela que pode ter sido a última tentativa de Flick de reanimar a seleção alemã, ele contou com um novo capitão. A partir de agora, Ilkay Gündogan vai comandar a equipe e ditar o ritmo no meio-campo. Além disso, Joshua Kimmich foi deslocado para a posição de lateral direito, o que o técnico não quer de forma alguma que seja entendido como um "rebaixamento”. Kimmich, que já havia atuado nesta posição no Bayern sob o comando de Flick, deverá usar suas habilidades defensivas durante a mudança e resolver os problemas do lado direito da defesa.

A dupla deve se tornar o coração da "nova” equipe alemã. "É uma boa ideia”, analisou o ex-jogador Lothar Matthäus na RTL, mas ponderou: "Mas nem tudo pode funcionar de imediato”.

Fraquezas no lado esquerdo da defesa

Com o Japão, a seleção do técnico Flick enfrentou o time que foi um obstáculo para a seleção alemã na Copa do Mundo do Catar – quando os japoneses venceram por 2 a 1, o que contribuiu para a eliminação dos tetracampeões ainda na fase de grupos do torneio. Os asiáticos jogaram de forma agressiva e intensa, colocaram repetidamente problemas para a equipe alemã. Os dois gols do primeiro tempo vieram do lado esquerdo, que Nico Schlotterbeck deveria defender.