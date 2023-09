Boates de Berlim e ativistas se unem contra expansão de autoestrada

Agora, o risco se tornou ainda maior diante da perspectiva de ampliação da Autobahn A100, uma autoestrada que corta a capital. Cerca de 30 casas noturnas e espaços culturais que funcionam há décadas estão no caminho da obra.

A área em questão vai do norte do rio Spree até o bairro de Friedrichshain, situado na antiga Berlim Oriental, e que, até então, vinha conseguido se manter distante da obra. Mas, a construção do último trecho da A100 pode acabar com esse cenário.

O projeto também opõe diferentes forças políticas. O Partido Social Democrata (SPD), parceiro minoritário da coalizão que governa Berlim, se opõe à obra, mas a liderança do partido União Democrata Cristã (CDU), que lidera a prefeitura, apoia o projeto, assim como o Ministério Federal dos Transportes, chefiado pelo Partido Liberal-Democrático (FDP), que tem a palavra final sobre o assunto.

Reação do setor cultural

Alguns dos espaços culturais mais famosos de Berlim podem ser despejados se a A100 for adiante. Entre eles, estão o Else, uma boate construída em contêineres às margens do rio. Outro exemplo é o About Blank, um complexo de clubes de tecno em estilo industrial administrado por um coletivo. Mais um na mira do empreendimento é o Wilde Renate. O clube em forma de labirinto, que também é um espaço de exposições artísticas, foi antes um cortiço.