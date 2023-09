Bolsonaro é internado em hospital e passará por cirurgias

Bolsonaro já havia passado dois dias no mesmo hospital em agosto, onde teria sido submetido a exames de rotina também relacionados às sequelas do atentado, informou à AFP o advogado e ex-ministro dele, Fabio Wajngarten.

"Há 5 anos, e até hoje, todos nós sofremos com as marcas e sequelas do atentado contra o meu marido cometido pelo terrorista Adélio Bispo", escreveu a mulher dele, Michelle Bolsonaro, em uma rede social. "Meu marido (...) tem várias restrições relacionadas aos danos causados pelo atentado."

Bispo, detido em uma penitenciária de segurança máxima em Mato Grosso do Sul desde o atentado, foi considerado inimputável pela Justiça por sofrer de distúrbios psiquiátricos. Apoiadores de Bolsonaro rejeitam a versão de que ele teria agido sozinho, sem o envolvimento de mandantes ou comparsas.

Ex-presidente sob investigação

Ao chegar ao hospital, Bolsonaro foi recebido por alguns poucos manifestantes que pediam a prisão dele – o ex-presidente tem visto o cerco se fechar sobre ele desde que encerrou seu mandato e enfrenta uma série de investigações.

Na mais recente, a Polícia Federal (PF) apura suspeitas de que ele e a esposa Michelle teriam sido beneficiários de um esquema de desvio e venda de presentes milionários entregues a Bolsonaro em agendas no exterior durante o seu período na Presidência da República. Apontado como um dos operadores no esquema, um de seus auxiliares mais próximos à época, o ex-ajudante de ordens e tenente-coronel Mauro Cid, teve no último sábado um acordo de delação homologado pelo Supremo Tribunal Federal.