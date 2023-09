Economia alemã encolhe em 2023, prevê Comissão Europeia

Embora todas as grandes economias da zona do euro tenham registrado desaceleração da atividade econômica, a Alemanha vem tendo o pior desempenho do grupo. Com sua economia baseada em indústria e exportação, o país foi atingido duramente pela energia mais cara e pelo desaceleramento da demanda pela China, parceiro comercialde importância crucial.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) já havia anunciado em julho que a Alemanha seria a única grande economia a contrair em 2023. Ainda assim, a situação da maior economia da zona do euro não se parece com uma recessão típica, com o desemprego batendo recordes negativos e a renda dos trabalhadores em alta.

"O consumo e a demanda doméstica poderiam melhorar junto com o poder de compra nos próximos meses. Isso poria a economia alemã de volta a uma trajetória de crescimento", afirma o comissário de Economia da UE, Paolo Gentiloni.

Demanda fraca mantém pressão sobre economia na zona do euro

A Comissão Europeia também revisou para baixo a previsão de crescimento na zona do euro para 2023 – de 1,1% para 0,8% – e 2024 – de 1,6% para 1,3%.

O desaceleramento da economia no bloco de 20 países é resultado de uma retração da demanda por causa das altas taxas de inflação – projetada para 5,6% em 2023 –, além de taxas de juros elevadas, bem como queda nos salários, consumo e exportações. A zona do euro entrou em recessão no primeiro trimestre deste ano.