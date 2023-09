Etiópia completa megabarragem polêmica, irritando Egito - Represa do Renascimento Etíope deve dobrar a geração de eletricidade do país e se tornar a maior barragem da África. O Egito se opõe ao projeto, argumentando que pode reduzir o fluxo do rio Nilo.A Etiópia informou neste domingo (10/09) ter concluído a quarta e última fase de enchimento de um reservatório para sua usina hidrelétrica no rio Nilo Azul. O comunicado provocou novos protestos do Egito, que há anos é contra o megaprojeto.

A Represa do Renascimento Etíope (GERD, na sigla em inglês), está em construção desde 2011, tendo custado 4 bilhões de dólares (R$ 20 bilhões). Essa será a maior barragem da África quando concluída e deverá produzir 6 mil megawatts de eletricidade, dobrando a atual capacidade energética da Etiópia.

O país, onde a metade dos 120 milhões de cidadãos vive sem energia, vê a represa como um benefício para seu desenvolvimento econômico.