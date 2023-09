"Nada justifica a violação dos direitos humanos"

Democracias nunca estão "totalmente consolidadas"

A segurança de Boric também se encontra na força da democracia chilena e suas instituições, mas ele também faz um alerta: "A democracia chilena é uma democracia que ainda está em construção. Eu não diria que há um ponto em que as democracias estão totalmente consolidadas, porque as sociedades mudam e, com as mudanças, surgem novos desafios."

"A inclusão do movimento feminista em nossa sociedade, por exemplo, tem sido muito orgânica, dada a forma como a política era entendida até dez anos atrás. A antiga ideia de desenvolvimento infinito a qualquer custo, hoje, não é apenas questionada, mas vista como algo que pode colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. Portanto as democracias estão constantemente se aperfeiçoando."

Atrelando-se ao fato de que a ditadura chilena surgiu no contexto da Guerra Fria, que acarretou vários golpes de Estado e regimes ditatoriais na América Latina, Boric ressalta que "o poder das armas é insuficiente": Ele desaparece com o tempo. Corpos podem desaparecer, pessoas podem ser assassinadas, companheiros podem ser torturados, mas a dignidade de quem caiu e de quem luta por um país livre sempre acaba prevalecendo. E isso é válido para a história do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Brasil e de tantas outras ditaduras latino-americanas – ou do mundo."

Defesa da democracia e dos direitos humanos

Boric, cujo mandato presidencial de quatro anos começou em 2022, após uma vitória esmagadora sobre o ultraconservador José Antonio Kast, tem se destacado no cenário internacional por sua condenação a ditaduras de esquerda na América Latina. Nesse ponto, ele diz não temer críticas.