Opinião: A conflitante agenda de Lula no G20 - Ao assumir a presidência do G20, Brasil pode colocar proteção do clima e combate à fome na agenda global. Mas guerra na Ucrânia segue sendo o elefante na sala, mesmo que Lula não queira admitir, opina Thomas Milz.Quem não se lembra como, na cúpula do G20 de 2009, em Londres, o então presidente americano, Barack Obama, saudou brincalhão seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com "Esse é o cara!", classificando-o como "o político mais popular do planeta". Bem "o cara" está de volta!

Passados 14 anos, Lula assume a presidência do grupo das 20 maiores economias, o G20. É a inauguração de anos intensos para o Brasil na política externa. Em 2024 os países-membros se reúnem no Rio de Janeiro, e a cúpula do clima em Belém do Pará está marcada para o ano seguinte.

Ao contrário do contexto do Brics – agora ampliado com os candidatos indicados pela China, cerceando a influência brasileira –, com a presidência do G20 Brasília tem a possibilidade de deixar sua própria marca. É uma chance de ouro para Lula fazer esquecer os anos desastrosos sob Jair Bolsonaro e recolocar o Brasil no palco mundial como global player – onde ele já esteve em 2009-2010, no fim do segundo governo Lula e início do mandato de Dilma Rousseff.