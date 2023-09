Por que o Oriente Médio investe no Ocidente - De clubes de futebol a empresas de telefonia, países do Golfo patrocinam onda de investimentos bancados com a alta do petróleo. Há quem veja esses movimentos com preocupação.Quando não estava tentando atrair estrelas do futebol como Neymar, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema até Riad por algumas centenas de milhões de euros por ano, a Arábia Saudita abria regularmente seus cofres para apoiar empresas em apuros no Ocidente.

Foi ela, junto com os vizinhos Emirados Árabes Unidos (EAU) e do Catar – por meio do Fundo de Investimento Público Saudita (FIP) –, que saiu em socorro de vários bancos ocidentais no auge da crise financeira de 2008-2009, mesmo quando suas próprias economias afundavam junto com o preço do petróleo.

"Os fundos soberanos do Golfo podem investir grandes somas de forma desburocratizada, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Eles frequentemente demonstraram ser os 'cavaleiros brancos' para muitas empresas", afirma Eckart Woertz, diretor do Instituto GIGA de Estudos do Oriente Médio.