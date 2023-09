Como bancos centrais se preparam para as mudanças climáticas

Na visão de Lukas Krebel, economista sênior da Fundação New Economics, o Fed tem sido lento na abordagem dos riscos das alterações climáticas. Para ele, o fato de o BCE e alguns outros bancos centrais reconhecerem a importância das ameaças relacionadas com o clima e terem começado a tomar medidas para tornar as suas políticas mais ecológicas, estabelece um precedente para que o banco norte-americano tenha de agir.

"As alterações climáticas são um risco sistémico e, se não forem mitigadas, conduzirão a danos devastadores e potencialmente irreversíveis”, afirma Krebel. "Ao não tomarem medidas decisivas agora, os governos e os bancos centrais estão expondo suas economias a riscos físicos cada vez mais graves – como incêndios florestais, secas e inundações”, indica o economista.

"Este agravamento dos impactos prejudicará a estabilidade financeira e de preços, violando assim os mandatos fundamentais dos bancos centrais e dos supervisores se estes não agirem de forma rápida e decisiva”, avalia.

Exemplo argentino

Recentemente, o Banco Central da República Argentina (BCRA) lançou uma avaliação da exposição do sistema financeiro aos riscos vinculados às mudanças climáticas. No começo do ano, uma forte onda de calor no país gerou uma série de incêndios, o que, somado a uma seca histórica, teve graves repercussões econômicas. As estimativas são de que a Argentina tenha perdido cerca de um terço de suas principais exportações agrícolas à época.

Além da inflação, a menor entrada de moeda estrangeira levou a uma maior desvalorização do peso argentino. A moeda mais fraca contribuiu ainda mais para a escalada inflacionária que o país vive, com o índice de preços local subindo mais de 100% com relação a 2022 durante quase todo 2023. Buscando conter a disparada dos preços, o BCRA elevou sucessivamente suas taxas de juros, que hoje estão em 118%, um patamar impensável na maioria dos países.