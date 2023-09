É lamentável que Ana Moser seja trocada por um "Fufuca"

Ana, com essa experiência e milhões de ideias e vontade de trabalhar, foi substituída por André Fufuca, que tem como "destaques” na carreira o fato de ter sido eleito deputado estadual pelo Maranhão com apenas 21 anos, antes mesmo de se formar em medicina. Seu pai é um político influente no estado. Hoje, Francisco Dantas, conhecido como Fufuca Dantas, é prefeito de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão.

Fufuca, o filho, encarna o exemplo perfeito do "macho, adulto, branco, sempre no comando", do "garoto” mimado, que recebe tudo na mão, ou, como disse uma amiga, ele "tem cara de quem sempre ganhou o jogo por ser "dono da bola".

Sim, esses homens brancos, herdeiros, que remetem ao tempo das Capitanias Hereditárias, continuam agindo como donos da bola. E, no jogo político brasileiro, colocam facilmente uma Ana Moser de escanteio.

Toma lá dá cá

A troca de Moser por Fufuca aconteceu em nome da governabilidade, ou seja, como uma maneira do presidente Lula agradar o "Centrão”, o grande grupo político que dá as cartas no Congresso, e assim conseguir governar.

Em outras palavras, alguns ministérios são "dados" para esse grupo para que medidas sejam aprovadas. É o tal do "toma lá dá cá", velho conhecido da política brasileira e praticado pela maioria dos governantes.