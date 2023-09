Eleições regionais russas escancaram fracasso da democracia - Analistas relatam ações das autoridades para influenciar resultados da votação na Rússia e áreas ocupadas na Ucrânia. Entre as irregularidades; agressões, prisão de críticos e observadores e manipulação de urnas.Os resultados das eleições regionais na Rússia e no território ucraniano ocupado por tropas russas deveriam ser vistos como uma demonstração de força do Kremlin e do partido Rússia Unida.

Apesar da guerra e das sanções ocidentais, o governista Rússia Unida venceu quase todos os pleitos para os governos das províncias. O partido, uma importante base de apoio do presidente Vladimir Putin, também alega ter conquistado 70% dos votos dos eleitores nas regiões ocupadas na Ucrânia, que o Kremlin reivindica como sendo território russo.

Na capital, Moscou, o atual prefeito, Serguei Sobyanin, aliado de Putin, conquistou 76% dos votos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os resultados "confirmam da maneira mais vívida a absoluta consolidação da sociedade em torno da liderança do país".