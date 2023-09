Enchentes na Líbia: 10 mil desaparecidos, diz Cruz Vermelha

"Número de desaparecidos próximo a 10 mil"

A Cruz Vermelha e as autoridades locais temem cifras mais elevadas e alertaram que os números iriam aumentar. “Não temos números definitivos” neste momento, disse Tamer Ramadan, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FIRC), mas “o número de pessoas desaparecidas está próximo de 10 mil”.

“As necessidades humanitárias excedem em muito as capacidades do Crescente Vermelho Líbio e até mesmo do governo”, explicou Ramadan, falando da Tunísia.

O porta-voz do Ministério do Interior do governo do leste, citado pela imprensa, afirmou que “mais de 5.200” pessoas morreram em Derna. Entre os mortos estão três voluntários do Crescente Vermelho Líbio que ajudavam as pessoas afetadas pelo desastre, informou a FIRC nesta terça-feira.

Segundo autoridades do leste da Líbia, país onde dois governos disputam o poder, as duas principais barragens do rio Wadi Derna se romperam na noite de domingo, causando uma maré de lama que destruiu pontes e edifícios no seu caminho, desaguando no Mediterrâneo.

As equipes de resgate pareciam impressionadas com a dimensão da tragédia, segundo imagens registradas por moradores da região que circulam nas redes sociais.