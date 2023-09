Insegurança escala na África sob governos militares

Os golpes militares podem desencadear consequências ainda piores, para além do estado de insegurança. "Os golpes que continuam acontecendo na região podem ter um impacto negativo sobre a boa governança, o desemprego entre os jovens, resiliência social para outros fatores que comprometem a segurança, como conflitos étnicos e 'caciques' locais das sub-regiões", explica Muktar.

Mali, Burkina Faso e Níger tentaram colaborar entre si para combater os militantes. Dioussé aponta que há dúvidas quanto à eficácia dessa cooperação, e que os três países precisam tanto de tecnologia ocidental quando dos outros dois países-membros do G5 Sahel, o Chade e a Mauritânia.

Édouard Zoutomou, um político da Guiné, onde soldados também tomaram o poder, afirma que a falta de estabilidade política contribuiu para a escalada de insegurança na região do Sahel: "A tomada de poder por militares piorou essa situação. Recorrer a eles não é a solução para todos os problemas políticos da região."

Democracia é a solução

Posthumus reforça: não há indicações de que os militares no poder estejam comprometidos com o restabelecimento da estabilidade na região. Até porque "a falta de vontade de combater a militância obviamente tem a ver com os motivos que levaram à ascensão desses regimes": "Todas as razões foram pessoais, seja a demissão do chefe ou de um general proeminente da guarda presidencial."

Zoutomou afirma que "até que haja estabilidade política nesses países, não se pode esperar segurança". O recente sucesso do Níger em diminuir os ataques de militantes a civis é atribuído ao sistema criado no governo do presidente deposto Mohamed Bazoum, que nem sempre optou por soluções meramente militares.