Jovens acreditam menos na democracia, aponta pesquisa

Os itens que geram maior preocupação nos entrevistados são a crise climática, assim como a pobreza e a desigualdade, apontados por 20% das pessoas, seguidas da corrupção, com 18%. Mais da metade (53%) dos entrevistados afirmaram sentir que seus países estão caminhando no rumo errado, e um terço avalia que os políticos não trabalham em defesa de seus interesses.

O tema da pobreza e desigualdade é visto como o que afeta mais diretamente a vida pessoal dos cidadãos, desde nos Estados Unidos até em Senegal, com média global de 21%.

A corrupção, de modo geral, lidera as preocupações, com 23% das pessoas afirmando ser esta uma das principais questões enfrentadas em seus países. Esses índices variam de 6% na Alemanha e 7% no Reino Unido, até 45% em Gana, 44% na Nigéria e 37% na Colômbia.

Segundo o estudo, a questão da segurança é uma preocupação central nos países da América Latina. No Brasil, 74% das pessoas disseram não achar que as leis do país são capazes de fazê-las se sentirem seguras. A sensação também é compartilhada pelos cidadãos da Argentina (73%), Colômbia (65%) e México (60%). Na média global, essa preocupação foi mencionada por 42% dos entrevistados.

Crise climática e classe política

Em média, 58% dos entrevistados se preocupam com a possibilidade de a instabilidade política em seus países resultar em situações de violência no próximo ano. Esse temor foi apontado por 79% dos entrevistados na África do Sul e no Quênia, 77% na Colômbia, 75% na Nigéria, além de dois terços das pessoas nos EUA e na França.