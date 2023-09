Líder da Câmara pede abertura de impeachment contra Biden

As acusações giram em torno das negócios no exterior de Hunter Biden desde a época em que o pai dele era vice-presidente de Barack Obama.

Os republicanos acusam Joe Biden de “mentir” ao público sobre essas atividades empresariais. Eles não forneceram nenhuma evidência disso. As acusações já eram feitas durante a campanha para as eleições presidenciais de 2020.

"Política externa"

A Casa Branca condenou a decisão como "política extrema em sua pior versão”.

"Os republicanos da Câmara estão investigando o presidente há nove meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade”, disse Ian Sams, porta-voz da Casa Branca para supervisão e investigações, no X, a rede de mídia social anteriormente conhecida como Twitter.

Os democratas dizem que os esforços republicanos de impeachment têm como objetivo desviar a atenção do público das batalhas legais que o ex-presidente dos EUA Donald Trump enfrenta. Trump é alvo de quatro acusações criminais distintas enquanto busca a indicação de seu partido para disputar com Biden as eleições de 2024.