PGR usa amostras de DNA para acusar mais 31 por atos do 8/1 - Vestígios de material genético em objetos como bitucas de cigarro e garrafas encontrados na Praça dos Três Poderes forneceram elementos para sustentar acusação de participação de suspeitos na violência golpistaObjetos como bitucas de cigarro, garrafas de água e até batom forneceram as pistas necessárias para acusar mais 31 pessoas de vandalismo ao patrimônio público e outros crimes relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. Foi com base em vestígios de material genético presentes em itens como esses, encontrados na Praça dos Três Poderes após a invasão, que os investigadores puderam "dizer com segurança" que tais suspeitos estiveram no local.

Segundo comunicado da PGR (Procuradoria-Geral da República), o pedido para que essas pessoas se juntem aos outros 232 réus que já respondem como executores dos atos de vandalismo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (11/09).

"Com essas provas, é possível dizer com segurança que, mesmo que essas pessoas não tenham sido detidas em flagrante no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto ou no STF, elas estiveram nesses locais", afirma o subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo GCAA (Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos) da PGR.