Guerra civil agrava catástrofe na Líbia

"Ouço de um grande número de pessoas que não elas conseguem contato com seus parentes e amigos há dois ou três dias", afirmou Claes. "Isso ocorre também por que a rede telefônica colapsou. Por isso, não sabem como eles estão ou se estão vivos."

Guerra civil piora impactos

Muito provavelmente, as enchentes foram causadas pelas mudanças climáticas, afirmou o meteorologista alemão Mojib Latif à emissora Bayerischer Rundfunk nesta quarta-feira (13/09). Ele explicou isso seria consequência do encontro de temperaturas muito quentes no Mar Mediterrâneo com uma camada de ar frio vinda do norte.

Asma Khalifa, do Instituto Alemão para Estudos Globais e Regionais, avalia que os danos foram particularmente devastadores porque Derna já havia sofrido de maneira desproporcional com a guerra civil.

O conflito se instaurou no país após a queda do ditador Muammar Kadafi, deposto e assassinado em 2011. A instabilidade se agravou enquanto milícias e grupos armados e se digladiavam pelo poder, o que levou ao envolvimento de atores estrangeiros.

Khalifa diz que a situação era especialmente difícil para Derna em razão de a cidade ter sido controlada pelo "Estado Islâmico" (EI) entre 2013 e 2014. "Quando as forças líbias-árabes tentaram libertar a cidade, ela ficou sob bloqueio durante dois anos", afirmou. "Sua infraestrutura é frágil, ainda mais vulnerável do as de outras cidades no país."