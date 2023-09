Líder da AfD vai a julgamento por uso de slogan nazista

Criado em 2013 como uma legenda eurocética, a AfD acabou se transformando em um partido anti-imigração com forte tendência para o extremismo e conseguiu eleger representantes para o Bundestag (Parlamento alemão) em 2017, ao receber em torno de 13% dos votos. Nas eleições de 2021, o partido perdeu apoio e obteve 10% do total.

Mas, pesquisas recentes de opinião colocam a legenda ultradireitista com 22% da preferência do eleitorado, bem à frente do Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler Olaf Scholz, que soma 16%.

A legenda ultradireitista se beneficia do descontentamento com a coalizão governista formada pelo SPD, os Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP), em meio à alta da inflação e à instabilidade econômica. A questão da migração também é um tema sensível para os eleitores.

A AfD conquistou sua primeira prefeitura na Alemanha nas eleições de julho, na pequena cidade de Raguhn-Jeßnitz, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste do país, região que é o principal reduto eleitoral da sigla.

Em junho, o partido elegeu o líder distritalda cidade de Sonneberg, na Turíngia, sendo esta a primeira vez em que a legenda garantiu um cargo alto a nível local.

O estado da Turíngia realizará eleições regionais em setembro de 2024. Höcke já expressou sua ambição de se tornar o primeiro governador de estado eleito pela AfD.