Lista tríplice ou decisão presidencial: qual será o futuro da PGR?

Claudio Fonteles acredita que a lista tríplice deveria tornar-se lei na definição do chefe do MPF, ideia que Kerche reprova. Ambos, no entanto, defendem propostas similares de mudança na atuação do procurador-geral, como fim da possibilidade de recondução, mandato único, com duração de 3 a 5 anos e impedimento ao exercício de qualquer outro cargo público durante o desempenho do mandato com PGR ou após a conclusão desse mandato.

"Aras agradou quem tinha a caneta”

Augusto Aras chegou ao posto de Procurador-Geral da República escolhido por Bolsonaro em 2019. Ele também não constava na lista tríplice da ANPR. Desde então, ele notabilizou-se pela proximidade com as pautas do ex-presidente, como mostrou levantamento feito pelo jornal O Globo em fevereiro deste ano.

Segundo a publicação, das 184 ações analisadas pela publicação que envolviam Bolsonaro e seus familiares entre 2019 e 2023, em 134 oportunidades, ou 72%, o procurador-geral defendeu a extinção ou arquivamento do processo. Ainda de acordo com os dados, as manifestações de Augusto Aras foram favoráveis à família Bolsonaro em 95% dos casos.

"Foi uma péssima gestão. Aras teve uma conduta deplorável, dotada de completa omissão e submissão. A Constituição é clara ao dizer que o Ministério Público existe para defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. O que Aras fez quando Bolsonaro incitou seus correligionários contra a democracia? Absolutamente nada”, criticou Fonteles.

Aras também foi duramente criticado por sua atuação após a CPI da Covid. Em julho do ano passado, a PGR pediu arquivamento de sete das dez acusações contra Bolsonaro, que incluíam a propagação do coronavírus, o atraso na compra de vacinas, o incentivo aos atos de aglomeração e prevaricação no caso do contrato do imunizante Covaxin. Na ocasião, o jurista Pedro Serrano, professor da PUC-SP, afirmou à DW Brasil ter havido um "pacto político entre o chefe do Executivo e a PGR.”