Onde a Alemanha em crise poderia aprender com o Brasil

Um bom exemplo é sistema de pagamento eletrônico Pix, que simplificou as vidas de milhões. É rápido e transparente e não há nada comparável na Alemanha. A administração pública alemã deveria tomar como exemplo a digitalização dos serviços públicos no Brasil. Até recentemente, era praticamente impossível lidar com questões administrativas online.

Desde sempre admiro o sistema eleitoral brasileiro: veloz e seguro, capaz de fornecer resultados confiáveis num prazo de horas apesar do tamanho do país. Comparando com o atrasado e caótico sistema dos Estados Unidos, parece estar anos-luz adiante. Também na Alemanha, até hoje as cédulas são preenchidas e aferidas à mão.

Igualmente interessante e antes ignorado em âmbito mundial, é o fato de que o Brasil produz dois terços de sua eletricidade em usinas hidrelétricas, e atualmente vivencia uma intensa expansão das energias eólica e solar. São gigantescos os parques eólicos do Nordeste, com sua abundância de vento.

Quase ninguém sabe na Alemanha que já há décadas o país sul-americano fabrica veículos flex, ou seja, movidos a gasolina e etanol, e que o número dos automóveis a gás é igualmente enorme.

Também impressionante é a rapidez com que se mudou a marcha na Amazônia, da orgia de destruição dos últimos anos, para um grau inegavelmente maior de controle e proteção. Já mostram efeitos positivos na região as atividades do Ibama, agora revitalizado.

Apesar de todo o barulho que o bolsonarismo continua provocando, é preciso reconhecer que o Brasil se autolibertou do ultradireitista Jair Bolsonaro . O Estado agora investiga de modo exemplar a corrupção de seu clã e seu entorno, assim como as intenções de golpe.