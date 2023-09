União é condenada a pagar R$ 1 mi a filho de morto por PRF - Genivaldo Santos foi asfixiado com gás lacrimogêneo no porta-malas de uma viatura em maio de 2022. União avalia recurso contra decisão da Justiça Federal, mas concordou com indenização de R$ 405 mil à mãe da vítima.A Justiça Federal em Sergipe fixou em R$ 1 milhão o valor da indenização a ser pago pelo Estado ao filho de Genivaldo Santos, homem que foi morto por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por asfixia com gás lacrimogêneo dentro do porta-malas de uma viatura da corporação em maio de 2022.

Além disso, a União também foi condenada a pagar uma pensão mensal no valor de dois terços do salário mínimo – o que atualmente equivale a cerca de R$ 800 – até o rapaz completar 24 anos.

A Advocacia-Geral da União (AGU) avalia recorrer da sentença.