"Apenas racismo não explica adesão a Trump e Bolsonaro" - Em entrevista, sociólogo analisa como vasto contingente de trabalhadores em situação de insegurança reformula o sindicalismo global e como fenômeno impacta no nacionalismo branco de direita.A adesão dos trabalhadores a projetos extremistas, como o de Donald Trump, nos Estados Unidos, e mesmo com Jair Bolsonaro, no Brasil, é fruto não só da política do ressentimento de uma classe trabalhadora branca, mas, principalmente, pela deterioração das condições de vida causada pelas novas organizações do trabalho e da sociedade, de acordo com a análise de sociólogo Ruy Braga, da Universidade de São Paulo (USP).

Autor de A angústia do precariado, último livro de uma trilogia sobre a formação do precariado global, lançado agora pela editora Boitempo, Braga afirma que o advento de novas tecnologias, a desigualdade se aprofundou entre os trabalhadores, deixando alguns mais expostos à exploração econômica.

O sociólogo destaca, porém, que apesar da crise de representação que atinge os sindicatos tradicionais, esse ambiente atual faz com que surja uma nova onda sindical, com uma forte centralidade nas comunidades onde esses trabalhadores vivem, como o do movimento dos sem teto, por exemplo, que luta pelos direitos civis em um contexto mais amplo.