Argentina fecha editora de livros nazistas

"Alta qualidade"

Ele disse que o "material de alta qualidade" era vendido abertamente em sites de comércio eletrônico "com um alto nível de compras e consultas". "Não descartamos que seja a ponta de um iceberg. Por enquanto, cortamos as linhas de distribuição, mas a lei também pune quem consome" esse material.

Hernandez explicou que mesmo a exibição de símbolos nazistas é contra as leis argentinas porque "justifica, reivindica e até venera as atrocidades cometidas pelo regime nazista contra a comunidade judaica".

Em 2019, um conjunto de 83 objetos nazistas apreendidos pela polícia em Buenos Aires dois anos antes foi entregue ao Museu do Holocausto da Argentina.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Argentina tornou-se um refúgio para os nazistas, muitos dos quais fugiram para lá com a bênção do presidente Juan Perón, de acordo com o Centro Simon Wiesenthal. Entre eles incluíam-se criminosos de guerra influentes do regime nazista, como Adolf Eichmann – considerado um dos principais arquitetos do plano de Hitler para exterminar os judeus da Europa – que foi capturado em Buenos Aires em 1960.

O país também abriga a maior população judaica da América Latina, que também é alvo de ataques em território argentino. Em 1994, um atentando a bomba num centro judaico matou 85 pessoas e deixou 300 feridos. O ataque aconteceu apenas dois anos depois de a embaixada israelense ter sido bombardeada, num atentado que resultou em 29 mortos e 200 feridos.