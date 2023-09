Balas radioativas: munição que EUA prometeram à Ucrânia derrete inimigos

Em janeiro, os Estados Unidos prometeram à Ucrânia 31 tanques de batalha Abrams.

Agora, o Pentágono também quer fornecer ao país, em guerra contra a Rússia, munições de calibre 120 milímetros com urânio empobrecido - que integram pacote com outros armamentos no valor de US$ 175 milhões (cerca de R$ 860 milhões na conversão direta).

Esse tipo de munição tem causado controvérsia por utilizar material radioativo.