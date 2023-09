Hunter Biden é denunciado por posse ilegal de armas - Investigação contra filho do atual presidente dos EUA foi comandada por procurador nomeado por Trump, que quer concorrer à Casa Branca em 2024. Biden filho omitiu problemas com drogas. Penas podem chegar a 25 de prisão.Filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, 53, foi denunciado nesta quinta-feira (14/09) à Justiça americana por posse ilegal de armas.

O Departamento de Justiça o acusa de ter fornecido informações sabidamente falsas no ato de compra e licenciamento de uma arma de fogo em 2018 – um revólver Colt Cobra 38SPL –, ao omitir que era "usuário ilegal ou dependente de substância controlada", informação que impossibilitaria a aquisição e posse do objeto.

Os crimes preveem penas que, somadas, podem chegar a 25 anos de prisão e 750 mil dólares em multa.