ONU diz que alerta precoce poderia ter poupado vidas na Líbia

Mas a OMM disse que "não está claro se (os alertas) foram efetivamente disseminados”.

Embora já tenha havido no passado uma cooperação estreita entre os serviços meteorológicos e a gestão de catástrofes em toda a Líbia, atualmente isso não ocorre mais.

Embora nenhuma evacuação tenha sido ordenada, foi ordenado um toque de recolher em várias cidades do leste, incluindo Derna, o que significa que a maioria das pessoas estava em suas casas quando as barragens se romperam.

O escritório regional da OMM no Bahrein disse que "o problema não estava em emitir o alerta” em tempo hábil, mas no fato de que "não havia capacidade para lidar com tal situação”, especialmente porque o rompimento das duas barragens criou um cenário "sem precedentes”.

"Até 20 mil mortos"

Dadas as divisões políticas na Líbia, com o epicentro do desastre em torno de Derna controlado por uma administração regional separada do governo internacionalmente reconhecido em Trípoli, os números de mortos na manhã desta quinta-feira variavam entre 4 mil e 5 mil – mas espera-se que aumentem dramaticamente.