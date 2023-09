Por que a diversidade é relevante no STF?

Eloísa Machado acredita que é possível que o nome de uma jurista negra esteja nessa corrida, mas a última indicação ao STF aponta para outra tendência. "Seria de se esperar uma escolha alguém com perfil alinhado aos direitos humanos, ao combate à desigualdade, à agenda proclamada pelo governo. A conjuntura atual mostra um governo cedendo para ampliar apoio e desagradando sua base. A escolha é central do governo, tão importante quanto a de ministérios estratégicos”.

A professora alertou para o fato de que a participação de mulheres no primeiro escalão do governo está em declínio. Depois da minirreforma ministerial da semana passada, Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte, e substituída pelo deputado André Fufuca, membro de uma dinastia política do Maranhão. Em julho, Daniela Carneiro deixou o Ministério do Turismo, agora comandado pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). Com isso, a participação de mulheres na Esplanada, que em janeiro era de onze ministras, encolheu para nove.

No entanto, o cientista político Valdir Pucci lembra que, apesar da disposição de Lula em dar preferência a um nome de quem seja próximo, ele já atendeu aos apelos de movimentos sociais em outras ocasiões neste mandato. Há um mês, a advogada Edilene Lobo tomou posse como ministra no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foi a primeira jurista negra da Corte.

"Lula aprendeu a não ouvir tanto os movimentos sociais na escolha dos ministros, e que tem que ter dentro do STF pessoas com quem tenha proximidade. No terceiro mandato está menos afoito e toma decisões mais pragmáticas", avalia Pucci. Para o especialista, o presidente deve priorizar perfis mais conciliadores e legalistas na escolha. "O mundo perfeito para Lula seria encontrar uma mulher negra com esse perfil”.

A professora de direito Janaína Lima, da Universidade de Brasília (UnB), diz que a composição da Corte tem impacto sobre a sociedade. " A composição é importante porque as formações dos seus membros podem fortalecer a democracia e, com isso, o regime constitucional. Sem ministras e ministros independentes, o STF fica refém das circunstâncias e com isso abala essa conquista inegável que é a democracia constitucional”.

Escolha e aprovação