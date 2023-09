Por que rejeitar ajuda internacional em caso de catástrofe?

Esses gritos de socorro fizeram muitos marroquinos questionarem seu próprio governo. Eles querem saber por que – em seguida ao terremoto de magnitude 6.0 que já causou cerca de 3 mil mortes – até agora Rabat só aceitou assistência de quatro países – Catar, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido –, tendo rejeitado as ofertas de 60 outros.

O fato estampou as manchetes internacionais. A França e a Alemanha se sentiram obrigadas a negar publicamente que a rejeição por Rabat tivesse motivação política. Segundo o jornal Le Monde, autoridades marroquinas mostraram-se irritadas com a controvérsia, acusando os franceses de tratá-los como gente atrasada. Com um histórico de mais de quatro décadas de colonização, as relações diplomáticas franco-marroquinas são atualmente tensas.

Organização privada ou estatal, eis a questão

Especialistas em reação a desastres observam que, embora iniciativas de resgate internacional sempre sejam políticas, de algum modo, elas são também complexas, envolvendo dezenas de agentes diferentes, além de altamente dependentes de outras circunstâncias.

Idealmente, deveriam orientar-se por um conjunto de diretrizes estabelecidas pela Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho entre 2001 e 2007, a fim de evitar alguns dos problemas que entravaram operações passadas. Um dos pontos é que todo enfrentamento de catástrofes deve começar com os esforços locais, e reforços internacionais só devem entrar no país se convidados.

No entanto há uma diferença entre organizações particulares, não governamentais (ONGs) e beneficentes, e organizações estatais, como a equipe da Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), a agência de defesa civil da Alemanha.