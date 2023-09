Que diferenças cientistas negros podem fazer? - Inexpressividade de cientistas negros no seleto grupo de bolsistas do CNPq é espelho da nossa ordenação racista, além de ser resquício político do projeto de branqueamento do início da República.Na semana passada, a organização Parent in Science – que tem a missão de apoiar mães na ciência – divulgou dados sobre os cientistas brasileiros que são contemplados pelas bolsas de produtividade do CNPq. Tais bolsas são um importante mecanismo de apoio e fomento à ciência brasileira.

Pois bem, dentre os cientistas contemplados no primeiro escalão da produtividade brasileira, temos um total de 0,7% de homens negros e 0% de mulheres negras. Exatamente isso: nenhuma cientista negra está dentro do seleto grupo de bolsistas PQ 1 do CNPq, e o percentual de homens negros é irrisório.

O número não é só estarrecedor, como vergonhoso – já que o baixo percentual se estende para cientistas indígenas e os autodeclarados pardos. Isso porque, a despeito de uma série de dificuldades impostas pelo racismo, nós temos importantes cientistas negros e negras atuando agora em universidades brasileiras.